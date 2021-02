Si les organisateurs ont réaffirmé leur confiance dans les mesures mises en place par les autorités de Singapour, les difficultés au niveau international pour contenir la pandémie les ont poussé à reporter l'événement afin que les participants puissent se rendre dans la cité-Etat du 17 au 20 août (et non plus du 25 au 28 mai comme initialement prévu), ont-ils indiqué dans un communiqué.