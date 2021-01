Le marché des fusions-acquisitions a-t-il ralenti ? Conjoncture Van Campenhout Patrick

Le cabinet d'avocats Allen &Overy a analysé les tendance d'un marché mondial bouleversé par la crise sanitaire. Quels sont les secteurs qui ont été les plus animés en matière de fusions-acquisitions au deuxième semestre 2020 ? "Le secteur technologique, des médias et télécoms, en premier lieu, suivi par l’énergie et les infrastructures, et enfin, le retail. [...] En revanche, il n’y a pas eu de boom dans le secteur des sciences de la vie, mais il faut savoir qu’aux États-Unis, il y avait eu des méga-deals auparavant", explique Pierre-Olivier Mahieu, Corporate Partner du cabinet Allen&Overy.