Les activités bancaires peuvent aider à la transition vers une économie décarbonée. Crédits et investissements sont concernés.

Lors de la conférence-débat en ligne organisée ce jeudi par La Libre et le blog MoneyStore.be, il a été question de l’apport du secteur financier dans le débat climatique et environnemental. Dans ce cadre, Estelle Cantillon, Professeure d’économie à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l’ULB et Frédéric Degembe, Investment Expert ING Private Banking ont apporté leur éclairage sur ce sujet d’actualité.