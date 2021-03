Le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle augmente davantage en Région flamande (+19 010 unités +14,6 %) qu'en Région wallonne (+10 430 unités ou +7,6 %). En Région de Bruxelles-Capitale, on note une augmentation de 9,7 % (+6 210 unités). En janvier 2021, on dénombrait 149 082 chômeurs complets en Région flamande, 146 890 en Région wallonne et 70 233 en Région de Bruxelles-Capitale.

Le chômage complet augmente sur une base annuelle moins vite chez les femmes (+14 403 unités ou +9,9 %) que chez les hommes (+21 247 unités ou +11,5 %), observe l'Office national de l'emploi.

Chômage temporaire : + 330 % !

On dénombrait en janvier 499 813 travailleurs en chômage temporaire, ce qui correspond à un bond de 330,4 % par rapport à janvier 2020. Une hausse qui s'explique bien sûr par les mesures contre le coronavirus qui maintiennent toujours certains secteurs au ralenti voire à l'arrêt, selon des chiffres publiés lundi par l'Onem. Le chômage indemnisé augmente lui de 10,8 % sur une base annuelle. En janvier dernier, 366 205 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation en Belgique, soit 35 650 de plus qu'en janvier 2020.