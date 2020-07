Sur les six premiers mois de l'année, les investisseurs ont réalisé 13,5 millions de transactions sur actions belges, soit 50% de plus que les 9 millions de transactions de la même période en 2019, constatent L'Echo et De Tijd dans leur édition de jeudi.

Les quotidiens se basent sur les chiffres des "actions belges" d'Euronext Bruxelles mais également celles cotées sur d'autres bourses d'Euronext, comme Galapagos à Amsterdam et X-Fab à Paris.

Ces chiffres confirment que, pendant le confinement, les investisseurs ont (re)découvert la bourse, y compris une nouvelle génération de jeunes investisseurs. Une tendance poussée par la popularité des actions qui sont généralement appréciées par les investisseurs individuels: leur intérêt pour Kinepolis a été multiplié par quatre, et pour Miko (+192%) et Smartphoto (+168%), les chiffres ont presque triplé.

Le record de transactions sur actions belges est détenu par AB InBev. Le géant brassicole a fait l'objet de 2,5 millions de transactions (+53%), soit 1 million de plus que Galapagos (+103%) et 1,5 million de plus que KBC (+47%). Toutefois, Euronext doit partager près de la moitié de son action phare avec Wall Street. Ce qui explique pourquoi le champion belge ne se retrouve qu'en 16e place sur la liste des actions les plus échangées sur Euronext. En tête du classement, on trouve des actions néerlandaises et françaises comme RoyalDutch Shell, Total, ASML et Airbus.