Phil Hogan, le nouveau commissaire européen au Commerce, est arrivé ce lundi à Washington. Dans ses bagages, un franc-parler et une réputation qui le précèdent mais surtout un certain art de la diplomatie, utile pour sa mission visant à empêcher l'administration Trump de ruiner l'économie européenne.

Dialogue et désescalade sont ces mots d'ordre. Et depuis son entrée en fonction le 1er décembre dernier, Phil Hogan planche principalement sur un dossier : les menaces de taxes américaines et les conflits commerciaux qui s’enchaînent avec Washington.

Pour rappel, les Etats-Unis ont menacé en décembre de surtaxer l’équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français, dont le champagne et le fromage. Une menace qui fait office de représailles à la taxe Gafa envisagée par la France.