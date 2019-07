2

Ce que les Flamands "payent" en moyenne par an pour les Wallons et les Bruxellois

En moyenne, les habitants de Flandre sont contributeurs nets, à raison de 968 euros par personne et par an, en faveur des autres régions du pays, ressort-il d'une étude de l'économiste Eric Dor diffusée lundi soir. En observant les chiffres par province, le Brabant wallon arrive 2e contributeur net, derrière le Brabant flamand et devant la province d'Anvers.