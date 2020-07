Ce mercredi, un large accord politique réunissant le MR, l’Open Vld, le PS, le sp.a, le CD&V, la N-VA et Ecolo-Groen a été trouvé. Défi et le CDH ne pouvaient pas voter, tandis que le Vlaams Belang s’est abstenu et que le PTB a voté contre. Tous ces partis ont voté en faveur d’une proposition de résolution demandant au gouvernement fédéral de décider que le CRM serait financé via les tarifs d’Elia, soit une ligne dans la facture d’électricité.