"Le passager doit être prêt à payer plus cher son billet d’avion. Un billet à 9 euros, ce n'est pas responsable" © Shutterstock Conjoncture Raphaël Meulders

Les mines sont inquiètes. "Il y a urgence, lance Alain Vanalderweireldt, le président de l’association belge des pilotes de ligne (Beca, pour Belgian Cockpit Association). Le secteur de l’aviation est en train de dériver." Les inquiétudes des pilotes sont autant sociales "l’aérien devient un Far West social"), qu’environnementales. " On a tous des enfants et on pense à la génération future. Ce n’est pas parce que les ‘avions’ (sic) paient nos chèques en fin de mois qu’on est complètement irresponsables." Entretien