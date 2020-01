Les prix du pétrole baissaient jeudi en cours d'échanges européens, dans un climat morose lié à la propagation rapide du nouveau coronavirus qui pourrait affecter la demande en Chine et avant la publication des stocks américains par l'EIA.

Vers 11h30, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 62,37 dollars à Londres, en baisse de 1,33% par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance, lâchait 1,57% à 55,85 dollars.

La veille, les deux indices de référence européen et américain ont respectivement perdu 2,1% et 2,8%, une chute "qui se poursuit jeudi", ont constaté Warren Patterson et Wenyu Yao, de ING.

L'épidémie "pourrait amener à une réduction des importations chinoises", a estimé Jasper Lawler, de LCG, une baisse de la demande qui fait pression sur les prix.

La rapidité de contagion par le virus est telle que la Chine a décidé de suspendre les transports ferroviaire et aérien jeudi au départ de la métropole de Wuhan (centre du pays), l'épicentre du nouveau virus, afin d'endiguer l'épidémie qui a déjà contaminé plus de 500 personnes et fait 17 morts, selon des chiffres publiés

mercredi soir. Les investisseurs attendent par ailleurs la publication jeudi, un jour plus tard qu'habituellement en raison d'un jour férié aux Etats-Unis lundi, du rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).