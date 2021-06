C’était le festival du grand sourire de satisfaction, ce mercredi matin, dans les locaux du campus numérique Be Central, situé dans la gare Centrale à Bruxelles. Le lieu avait été choisi pour accueillir la conférence de presse commune du Premier ministre belge Alexandre De Croo et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L’un et l’autre semblaient également ravis d’annoncer que l’exécutif européen a validé le plan de relance noir-jaune-rouge , qui détaille les investissements et réformes structurelles que va entreprendre la Belgique dans les cinq années à venir.