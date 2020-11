La Hongrie et la Pologne sont opposées à la mise en place d'un mécanisme permettant de priver de fonds européens les pays de l'UE accusés de violer l'Etat de droit (indépendance de la justice, respect des droits fondamentaux).

Les eurodéputés et les Etats membres de l'UE se sont accordés début novembre sur ce mécanisme de conditionnalité, qui a ensuite ouvert la voie à un compromis sur le budget européen 2021-2027 auquel le plan de relance est adossé.

Mais les chefs de gouvernement hongrois Viktor Orban et polonais Mateusz Morawiecki, dans le collimateur de Bruxelles pour leurs réformes accusées de saper l'Etat de droit, ont écrit une lettre aux dirigeants de l'UE menaçant de veto budget et plan de relance, dont l'adoption requiert l'unanimité.

Le critère de l'Etat de droit n'est "absolument pas clair et constituera une ingérence politique discrétionnaire dans les affaires intérieures des pays", a critiqué lundi le vice-ministre polonais des Infrastructures Marcin Horala à la télévision publique TVP.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pawel Jablonski a espéré que "le bon sens reviendra dans l'UE et qu'une réflexion raisonnable aura lieu, et qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à ce moyen ultime qu'est le veto". "Mais si nous devons l'utiliser, nous sommes prêts", a-t-il dit dans un entretien à une chaîne de radios catholiques.

Un diplomate européen assure qu'"on ne va pas revenir sur le texte sur l'Etat de droit". Un point de vue également exprimé par le président du Parlement européen David Sassoli.

On va voir "si Budapest et Varsovie cherchent des garanties et si c'est acceptable", ajoute le diplomate.

Concernant Budapest "personne ne sait ce que veut Orban (...) On a le sentiment qu'il ne se bat pas pour de l'argent", a confié à l'AFP une autre source européenne, qui a jugé le ton de la lettre polonaise "différent".

Un blocage ouvrirait une "grave crise politique", a averti le diplomate.

"Les autres Etats européens n'accepteront pas le blocage du plan de relance. Il faudra en tirer les conséquences. On ne peut pas les exclure de l'UE, il faudra faire le plan de relance différemment. Ce sera difficile", estime cette source.

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens s'étaient mis d'accord en juillet, après un sommet marathon, sur un plan de relance post-Covid de 750 milliards d'euros adossé à un budget 2021-2027 de plus de mille milliards d'euros.