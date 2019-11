ConjonctureAnalyse Le pouvoir d'achat va baisser de 20% dans les pays développés d'ici 2050 François Mathieu

On dit souvent que les politiques n’ont pas assez conscience de la nécessité d’évaluer les mesures qu’ils mettent en place sur le plan socio-économique. Surtout dans une perspective de long terme. Cela tombe bien : des économistes le leur rappellent, non sans avoir quelques arguments et résultats intéressants à faire valoir. C’est, en très résumé, l’un des objectifs du Congrès des économistes qui se tiendra à Charleroi le 21 novembre.