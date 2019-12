Conjoncture Le pouvoir d'achat des Belges va grimper de 5% net d'ici à 2022 François Mathieu

Du bon et du mois bon dans les nouvelles projections économiques de la Banque nationale de Belgique. L'économie belge voit sa résistance s'effilocher. Et le déficit budgétaire va atteindre des proportions très importantes d'ici à 2022 en l'absence de mesures structurelles. Mais l'emploi et le pouvoir d'achat se portent bien.