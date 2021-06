Les spécialistes voient une explication dans l'inflation. Aux États-Unis, l'inflation annuelle a étonnamment augmenté pour atteindre un solide 4,2 % en avril, et les prix augmentent également ailleurs. Dans la zone euro, il était de 2 % en mai, le niveau le plus élevé depuis novembre 2018 et supérieur à l'objectif de près de 2 % de la Banque centrale européenne.

Le prix de l'or a atteint, mardi, son plus haut niveau depuis cinq mois. Une once troy (31,1 grammes) a temporairement value 1.914,64 dollars à la bourse de Londres.