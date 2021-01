A la Bourse de Londres, le métal jaune coûtait 1.928,35 dollars lundi matin, son plus haut niveau en deux mois.

La hausse du prix de l'or (environ +1,5 %) est due à la faiblesse du dollar. La monnaie américaine a été mise sous pression ces derniers jours. Etant donné que l'or est échangé en dollars, lorsque celui-ci s'affaiblit dans d'autres pays, le métal précieux devient plus attrayant et la demande augmente. Le prix de l'or a augmenté de près d'un quart en 2020, la plus forte hausse annuelle depuis 2010.

Le taux de change a été influencé par les énormes mesures de soutien à la crise du coronavirus, la baisse du dollar et les turbulences sur les marchés financiers.