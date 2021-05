Le prix du cuivre flambe, poussé par la digitalisation et la transition énergétique Conjoncture Antonin Marsac

© Shutterstock

Le prix du cuivre a plus que doublé en un an. Le début de la crise sanitaire avait certes pesé sur la demande et sur les prix en mars 2020 mais il atteint désormais un record historique ce mois-ci. Même chose pour le fer et l’acier, très utilisés dans la construction et l’industrie, alors que les différents plans de relance économique prévoient, entre autres, la rénovation des bâtiments et la digitalisation de pans entiers de nos économies.