Le Royaume-Uni pourrait faire face à une pénurie sur certains produits frais comme les agrumes et les salades à Noël. En cause : le chaos à la frontière britannique, fermée à destination de nombreux pays par crainte d'une nouvelle variante du coronavirus.

Les magasins britanniques ont fait des stocks qui devraient "éviter des problèmes immédiats" de pénurie pour Noël estime Andrew Opie, de l'association sectorielle de la distribution British Retail Consortium (BRC), sur Twitter lundi.

La chaîne de supermarchés Sainsbury's s'est elle aussi voulue rassurante : "tous les produits pour le déjeuner traditionnel de Noël sont déjà dans le pays et en large quantité", d'après un communiqué. "Nous nous approvisionnons le plus possible au Royaume-Uni et étudions des modes de transport alternatifs pour des produits venant d'Europe", ajoute la chaîne.

Sainsbury's avertit toutefois que si la situation se prolonge, des problèmes vont apparaître sur l'approvisionnement en produits périssables comme "la laitue, certaines salades, les choux-fleurs, les brocolis et les agrumes, qui sont tous importés depuis le continent en cette période de l'année".

Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Federation, se montre un peu plus pessimiste et affirme que la suspension de l'arrivée des cargos accompagnés (à savoir par camion routier) en Europe depuis le Royaume-Uni "a le potentiel de causer des perturbation dans l'approvisionnement en produits frais pour Noël au Royaume-Uni".

Confinement, Brexit et maintenant fermeture de la frontière

Il fait en effet remarquer que les routiers en provenance de l'UE "ne vont pas vouloir voyager s'ils craignent de rester coincés" au Royaume-Uni, poursuit-il dans un communiqué reçu par l'AFP, appelant le gouvernement de Boris Johnson à convaincre les autorités françaises de revoir leur position.

La fermeture de la frontière à la sortie du Royaume-Uni à cause d'une nouvelle variante particulièrement contagieuse du coronavirus a causé le chaos autour du port de Douvres, qui était déjà très encombré depuis des semaines à cause des stockages de produits en vue du Brexit, et pour rattraper les retards de commandes dus aux confinements à travers le Royaume-Uni depuis mars.

"Toute fermeture prolongée de la frontière avec la France créerait un problème" sachant que le Royaume-Uni entre dans la dernière ligne droite des négociations sur un accord commercial post-Brexit avec l'UE, la période de transition post-Brexit s'achevant le 31 décembre, insiste M. Opie.

Les magasins et entreprises en général se sont efforcés de faire des stocks avant la date fatidique, craignant qu'en cas de "no deal", les formalités administratives entraînent des embouteillages monstres et des retards de livraison.

"Le stockage de produits en prévision du Brexit c'est une chose, la ruée vers les magasins pour Noël c'en est une autre, mais le coup de massue c'est la fermeture de la frontière pour 48 heures. Ca c'est une sérieuse perturbation de la chaîne d'approvisionnement", a conclu Rod McKenzie, l'un des responsables du lobby des routiers britanniques, la Road Haulage Association, interrogé sur la chaine de télévision Sky News.

Quelque 10 000 camions transitent chaque jour par la Manche pendant les périodes de pic de la demande avant Noël.