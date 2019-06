Le salaire minimum interprofessionnel ne pourra pas être augmenté d'1,1% ce 1er juillet car la FGTB n'a pas voulu signer la convention collective de travail (CCT) qui l'aurait permis, annonce mardi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) qui dit "prendre acte" de la décision du syndicat socialiste. "Les CCT interprofessionnelles n'ont valeur de loi que si toutes les parties concernées les signent", rappelle l'organisation patronale dans une brève réaction. La FEB souligne qu'un consensus a pourtant déjà été trouvé pour les autres chapitres de l'accord interprofessionnel (AIP), comme l'enveloppe bien-être, les emplois de fins de carrière, etc. La norme salariale, soit +1,1% sur deux ans, a quant à elle été mise en œuvre par le gouvernement.

La FGTB confirme ne pas avoir voulu signé la CCT relative au salaire minimum. Le syndicat socialiste rappelle qu'après la rejet du projet d'AIP, il avait été convenu que les interlocuteurs sociaux se réunissent fréquemment pour trouver des pistes permettant une augmentation substantielle du salaire minimum. "Malgré un climat serein et constructif, certains se précipitent et souhaiteraient nous mettre le couteau sous la gorge", déplore le syndicat dans un communiqué.

La FGTB rappelle encore qu'elle avait indiqué dès le départ qu'elle ne se contenterait pas d'une augmentation d'1,1% du salaire minimum, qui s'apparente selon elle à "de l'indécence voire du mépris à l'égard des travailleurs".

Il avait été convenu, selon le syndicat, qu'un groupe de travail du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie ferait des propositions à court terme en vue d'une augmentation substantielle du salaire minimum interprofessionnel.

"Le groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises dans un climat constructif et serein. Il a été demandé à l'Office national de la sécurité sociale de calculer l'impact de différents scénarios envisagés. (...) Malheureusement, le climat s'est brusquement réchauffé! Les employeurs ne voulant pas s'engager pour le moment et exigeant même un nouveau cadeau fiscal permettant non pas de répondre aux attentes des travailleurs à bas salaire, mais s'apparentant à une énième réduction de cotisation sociale", dénonce encore la FGTB, dont le président, Robert Vertenueil estime que "malgré la chaleur, il faut garder son sang-froid et continuer à négocier pour le bien-être de l'ensemble des travailleurs".