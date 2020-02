Après Seafood à l'automne dernier, Bruxelles perd un autre grand salon...

Présent dans les palais du Heysel depuis plus de vingt ans, le salon Megavino sera organisé au Flanders Expo (Gand) cette année (du 29 octobre au 2 novembre), relève Marc Vanel, journaliste spécialisé dans le vin et chroniquer pour La DH (La DH du dimanche, Gourmandiz.be).

"Depuis plus de 20 ans déjà, le public de Megavino est majoritairement néerlandophone et l’édition 2019 de Bruxelles a démontré que le public du Nord du pays reste le plus important", explique le communiqué de presse annonçant la nouvelle. "Le choix de Flanders Expo s’est imposé avec une situation géographique centrale et facile d’accès aussi bien depuis la Flandre, la Wallonie que du nord de la France. Un large parking à prix abordable fait de Flandres Expo le lieu idéal. Son infrastructure contemporaine servira de nouvel écrin au salon Megavino dans un cadre et un confort moderne."

Une nouvelle tuile pour le marché du salon et des foires à Bruxelles, qui perd ici le plus grand salon belge dédié au vin. On se rappelle, en septembre dernier, le départ du salon Seafood - le plus gros salon du monde dans ce secteur d'activité - de Bruxelles pour Barcelone...

Hasard du calendrier, ce 'déménagement' est annoncé alors que le plus grand distributeur indépendant de vins et spiritueux du pays (Cinocco - Palais du Vin) est en plein déménagement pour le Brabant wallon. Il était installé à Molenbeek-Saint-Jean depuis plusieurs décennies