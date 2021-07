Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a exhorté vendredi les membres du G20, réunis à Venise, à être "solidaires" avec les pays en développement qui doivent affronter la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Dans un message adressé aux représentants du G20, il s'est dit "encouragé par l'action rapide du Fonds monétaire international (FMI) et ses membres pour permettre une nouvelle levée de 650 milliards de dollars de droits de tirages spéciaux".

"La solidarité exige que les pays riches dirigent leur part non utilisée de ces fonds vers les pays en développement, y compris les pays à revenus moyens vulnérables et les petites îles en développement", a-t-il spécifié.

"De nombreux pays développés semblent sortir de la pandémie, mais les pays en développement peinent à survivre, et encore plus à s'en sortir. Alors que 70 % de la population est vaccinée dans certains pays développés, ce chiffre est de moins de 1 % pour les pays à bas revenu", a-t-il ajouté.

"Les six prochains mois seront cruciaux"

"Dans les économies développées, les paquets fiscaux ont atteint presque 28 % du PIB. Dans les pays à revenus moyens, ce chiffre tombe à 6,5 %, dans les pays moins développés à 1,8 %", a-t-il précisé.

"J'espère que le G20 étendra l'Initiative de suspension du service de la dette et le cadre commun pour le traitement de la dette aux pays à revenus moyens et aux petites îles-Etats en développement, comme base pour une architecture de la dette internationale réformée et plus équitable", a-t-il ajouté.

"Les pays développés doivent faire preuve d'une solidarité allant au-delà des simples paroles, à travers des actions concrètes", a-t-il mis en garde.

"Les six prochains mois seront cruciaux. Je vous appelle à travailler ensemble pour construire une forte relance post-pandémie, renforcer l'économie mondiale et empêcher le changement catastrophique du climat", a-t-il conclu.