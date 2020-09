"En tant qu'organisation sectorielle, nous voulons encourager les jeunes (et leurs parents) ainsi que tous ceux qui souhaitent se réorienter à suivre leur talent", prône Peter Claeys, directeur de Volta. "Osez faire le choix d'une formation et d'un métier dans l'électricité. Car le secteur offre une sécurité d'emploi garantie et un nombre étonnant de belles perspectives professionnelles", lance l'organisation à l'attention des jeunes, cible de sa dernière campagne à long terme.

Le secteur, en pénurie, compte plus de 26 métiers, de l'installateur de panneaux photovoltaïques au technicien des arts de la scène, souligne Volta, qui représente plus de 5.000 entreprises.

"Nous entendons faire connaître les nombreuses possibilités de formations et de métiers dans le secteur en passant par nos sites web et les réseaux sociaux, mais aussi par nos magazines et nos outils didactiques. Et nous proposons également des apprentissages ludiques sur la technique et l'électricité", explique Peter Claeys.

Il faut également investir dans un enseignement technique et professionnel attrayant, plaide Volta, car trop peu de jeunes font un tel choix d'études. C'est pourtant là que se trouvent les filières (science, technologie, ingénierie et mathématiques - STEM) qui forment des techniciens qualifiés, en offrant une combinaison idéale de théorie et de pratique.