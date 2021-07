Le secteur des médias et du divertissement ne reviendra pas à ce qu’il était avant la pandémie Conjoncture Pierre-François Lovens

© Shutterstock Au niveau mondial, la baisse du chiffre d’affaires du secteur s’élève à 3,8 % et ce recul est deux fois plus marqué en Belgique.

Au niveau mondial, la baisse du chiffre d’affaires du divertissement et des médias s’élève à 3,8 %. Il est passé de 1 900 milliards d’euros en 2019 à 1 800 milliards en 2020. Il s’agit de la plus forte baisse, en glissement annuel, depuis que PwC publie son rapport sur ce secteur. Le recul est deux fois plus marqué en Belgique (-7,8 %). Cette dégringolade s’explique, en grande partie, par une chute du divertissement en présentiel provoquée par la crise sanitaire (dont une baisse de 67 % des recettes pour les cinémas).