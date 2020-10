Selon IATA, l'assocation internationale du transport aérien, la chute du trafic dans le ciel est de l’ordre de 70% sur l’ensemble de l’année 2020. " La légère reprise observée au cours de l’été s’est vite infléchie, la situation de rebond de la Covid 19, la fermeture des frontières et la dégradation de la situation économique ont entraîné une forte réduction de la demande du transport aérien pour les mois à venir et ont confronté les acteurs à plus d’incertitude" , souligne la BATAM. Plusieurs plateformes de grands aéroports européens (Milan, Rome, Francfort, Londres…) et très récemment Paris, sont en train de se doter du dispositif de tests antigéniques afin de permettre un diagnostic rapide", insiste l'association. Nous demandons une mise en place rapide et urgente en Belgique. En se concentrant sur les tests plutôt que sur la quarantaine, nous sommes de plus en plus certains que le virus ne voyagera pas avec les passagers".