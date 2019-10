« C’est normal, l’environnement économique évolue. De nous-même, ou sur propositions des instances européennes, nous vérifions de nouvelles données, nous en incorporons d’autres, dans l’évaluation des projections économiques », explique Vanessa Beaugnet, responsable des comptes nationaux à la BNB. En gros, il s’agit donc de relever la qualité et la cohérence de nos comptes nationaux.Un petit exemple ? La production d’électricité par les ménages (les fameux certificats verts…) et l’e-commerce sont bien mieux représentés, avec la nouvelle méthodologie, dans l’estimation du Produit Intérieur Brut (PIB), agrégat oh combien important en matière de finances publiques. « Les ventes par Internet sous-estimaient très largement les dépenses des ménages, puisqu’on ne prenait en compte en compte que les sites de vente en ligne belges, alors que ce sont des sites étrangers, dont le siège n’est pas en Belgique, qui drainent le plus de flux. Nous sommes donc passés de dépenses annuelles de 80 à 650 euros par ménage », explique Vanessa Baugnet. C’est une des principales causes de la révision à la hausse de la consommation privée des ménages dans les comptes nationaux, qui impacte grandement le PIB. Cet agrégat, parlons-en.

La réforme de l'impôt : pas sans impact

Dans des proportions modestes, mais pas insignifiantes, le PIB a été revu à la hausse avec la nouvelle méthodologie. Un exemple : le PIB 2017 (à prix courant, ou en valeur nominale) est ainsi passé de 439 à 446 milliards d’euros. En volume, la hausse du PIB se monte à +0,2 % par an sur la période 2010-2017. Dans le détail, outre la plus grande prise en compte de l’e-commerce du côté « dépenses » (+2,7 milliards d’euros sur la période 2012-2015), on trouve côté « production » essentiellement la production d’électricité « verte » par les ménages (+600 millions d’euros sur la période 2012-2015), la valeur ajoutée par les administrateurs de société indépendants (+1,7 milliard d’euros sur 2012-2015), consécutivement à la réforme de l’impôt des société essentiellement et la valeur ajoutée due aux services locatifs (+840 millions d’euros).

Résidences secondaires prisées

A cet égard, un petit arrêt sur image s’impose. Cette révision à la hausse s’explique surtout par le constat que l’achat de biens immobiliers dans un but locatif a tendance à croître de manière importante. Certes, la BNB n’a pas de cadastre des résidences secondaires – cela ferait hurler dans les chaumières…. - mais dans le cadre de la révision méthodologique, « nous avons donc investigué un certain nombre de sources (notamment l’enquête WES et l’enquête SILC du SPF Economie, qui renseigne, en plus des aspects de loyers, un pourcentage de ménages déclarant être en possession d’une seconde résidence), et on a constaté une réelle évolution du côté des revenus locatifs issus des résidences secondaires. Au cours de la période la plus récente (2013-2018), ces revenus auraient augmenté d’environ 3,1% en moyenne par an contre +1,5 % pour la période 2008-2012 », explique Vanessa Baugnet. Laquelle conclut que finalement, cette révision aura au moins eu un effet si pas important, symbolique : l’endettement public est passé sous la barre des 100 % du PIB à la fin 2018. C’est précisément l’objectif que s’était assigné la Suédoise au début de la législature précédente…

Une bonne nouvelle pour le prochain gouvernement

La BNB peut légitimement affirmer qu'elle n'est pas là pour aider un gouvernement. Il n'empêche que ces effets statistiques, pour modestes qu'ils soient jugés par l'institution, ne sont pas si "insignifiants" qu'elle ne veut bien le dire. On peut même dire que c'est une réelle bonne nouvelle pour le prochain exécutif. Certes, cela ne gommera pas d'un coup de cuiller à pot le déficit structurel attendu pour cette année et les suivantes (10 milliards environ pour le budget 2020). Mais l'incidence sur les taux d'imposition, la dette, le solde de dépenses publiques est forcément positive. Et doit encore être cernée. Premiere réponse en fin d'année avec les nouvelles projections économiques.