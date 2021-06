Le taux minimum de taxation des multinationales pourrait rapporter 15,6 milliards à la Belgique Conjoncture Laurent Lambrecht

© Shutterstock Grâce à sa fiscalité attractive, la Belgique a attiré de nombreux sièges de multinationales.

La Belgique est épinglée comme l'un des pays qui profiteraient le plus de l'instauration d'un taux minimum de taxation des multinationales, avec le Luxembourg et l'Irlande. La Belgique pourrait de cette façon récolter 15,6 milliards avec un taux de 21 %, et 10,5 milliards avec un taux de 15 %. Ces montants sont encore plus élevés que ceux dévoilés par le Tax justice network pour notre pays. Cependant, certains groupes pourraient déplacer leur siège de Belgique, en raison de l'instauration d'un taux minimum mondial.