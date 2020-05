Bien que la Grèce, l'Italie et l'Espagne aient annoncé la réouverture de leurs frontières prochainement, les vacances n'ont jamais semblé aussi lointaines. Les voyageurs sont toujours plongés dans l'incertitude à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Partira, partira pas ? Une question qui pèse sur les pays qui dépendent du tourisme.

Quand et où les gens pourront voyager à nouveau, s'ils se sentent à l'aise de le faire ? Cette question est dans la tête de nombreuses personnes et taraude surtout les pays dont l'économie dépend du tourisme. Ces pays élaborent des stratégies pour accueillir des visiteurs étrangers au milieu de la pandémie de coronavirus. Attirer les clients n'est peut-être pas facile et fournir des dispositions qui protègent les touristes et les locaux relèvera de l'exploit logistique.