Conjoncture Les agriculteurs belges veulent de la place dans les rayons (et des clients plus chauvins) Isabelle Lemaire

Quelques dizaines d'agriculteurs flamands et wallons, producteurs de lait, de viande, de pommes et de poires, se sont rassemblés avec leurs tracteurs ce jeudi après-midi devant l'hôtel Holiday Inn de Diegem, où se tient ce soir la remise des prix de la Gondola Society, récompensant des acteurs de la grande distribution. Avec cette action symbolique et pacifique, les producteurs affiliés aux syndicats Mig et Fugea veulent attirer l'attention des grandes enseignes sur plusieurs problèmes.