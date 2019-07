Canicule, vagues de chaleur, inondations... les évènements climatiques extrêmes ont coûté la vie à plus de 115.000 personnes en Europe. Sur le plan économique, le bilan n'est pas plus reluisant. Entre 1980 et 2017, les catastrophes climatiques ont provoqué des pertes économiques de 453 milliards d’euros, selon Euractiv.

Selon des données publiées par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) le 2 avril, les 33 pays de l’Espace économique européen ont perdu à eux tous 13 milliards d’euros par an depuis le début de la décennie. L’Allemagne, l’Italie, la France et le Royaume-Uni sont les pays les plus touchés par les dégâts.

Le montant de 453 milliards d'euros est à peu près l’équivalent du produit intérieur brut de la Belgique. Environ un tiers des pertes économiques totales ont été causées par des inondations et un autre tiers par des tempêtes.

Selon un groupe d'assurance allemand, 2017 a été la deuxième année la plus coûteuse en termes de catastrophes naturelles, avec des pertes qui ont atteint 293 milliards d’euros. Le groupe conclut par ailleurs que les ouragans et les tremblements de terre sont les deux premières causes des dégâts. Cependant, c'est 2011 qui est l'année de tous les records avec 312 milliards d’euros, causé par le tremblement de terre dévastateur au Japon.