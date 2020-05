Les appels en faveur d’une relance verte se multiplient: "Un retour aux modes de consommation et de production d’avant la crise n’est pas envisageable" © D.R. Conjoncture Laurent Lambrecht

Les fonctionnaires des SPF Santé publique, Environnement et Sécurité de la chaîne alimentaire ont rédigé une lettre ouverte à l’attention de nos gouvernements. Ces fonctionnaires fédéraux veulent s’assurer que la politique de relance mise en place pour sortir de la crise "ouvre la voie à une politique écologique et sanitaire ambitieuse à long terme" . Selon eux, "un retour aux modes business as usual de consommation et de production d’avant la crise n’est pas envisageable" . Il est donc essentiel que les normes environnementales ne soient pas revues à la baisse et que les investissements "ne provoquent pas de verrouillage incompatible avec la transition écologique ".