Si la consommation de cigarettes a diminué en Belgique l'an dernier, passant de 8,95 milliards d'unités en 2018 à 8,68 milliards en 2019, celle des cigarettes illégales a augmenté. C'est ce qui ressort d'un rapport européen réalisé par KPMG et commandé par le cigarettier Philip Morris.

La consommation de cigarettes contrefaites a augmenté de 140 millions d’unités dans notre pays (+1,8 % comparé à 2018), ce qui correspond à 7,5% de la consommation totale de cigarettes.

"Les données des services de la douane et de la police belges montrent que le problème n’est pas anodin et devient structurel. En effet, depuis le 1er janvier 2020, pas moins de cinq fabriques illégales ont été démantelées, alors que, pour toute l’année 2019, elles n’étaient qu’au nombre de quatre. De même, le nombre de cigarettes illégales saisies depuis le début de l’année est de 300 millions, alors qu’il était de 190 millions pour l’année passée dans son ensemble", est-il précisé dans le communiqué de Philip Morris publié jeudi.



Dans le rapport, on peut aussi voir que les fumeurs belges se sont davantage approvisionnés en cigarettes légales au Luxembourg et via les duty-free, où elles coûtent beaucoup moins cher. Mais ce sont les cigarettes très bon marché venant de Bulgarie qui ont le plus été acheminées vers la Belgique.



La région de Belgique où l'on fume le plus est la province de Flandre occidentale. Suivent Bruxelles, le Limbourg et la Flandre orientale.