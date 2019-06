Si la consommation de bière belge est en recul d’année en année, ne permettant qu’à une météo très ensoleillée et des événements tels que la Coupe du monde de football de voir les chiffres reprendre des couleurs, le Belge reste un très gros consommateur d’alcool. Selon le dernier rapport Panorama de la santé, publié par l’OCDE l’an dernier, le Belge est même... champion du monde en la matière.

En effet, il consommerait 12,6 litres d’alcool par an, alors que le Polonais en boit en moyenne 10,5 litres. L’Autriche se retrouve deuxième sur le podium en consommant 12,3 litres d’alcool, devançant la France et ses quelque 11,9 litres.

On pourrait se dire que 12,6 litres, sur une année, ce n’est finalement pas tant que ça. Si ce n’est qu’on parle ici d’alcool pur ! Si l’on veut le traduire en termes de bière, il faut multiplier ce chiffre par 20, ce qui représente la quantité hallucinante de 252 litres de bière par an et par habitant.

Le Belge est aussi un grand amateur de vin. Il est d’ailleurs le plus gros acheteur de vins de champagne en direct auprès des caves. Rapporté en litres de vin, les 12,6 litres d’alcool pur représentent 98 litres de vin.