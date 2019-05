Les chiens et les chats ne seront bientôt plus les seuls animaux de compagnie à pouvoir bénéficier d’une assurance santé en Belgique. La compagnie française Santévet, déjà active depuis deux ans chez nous via Axa et Tom&Co, envisage en effet d’étendre son offre aux nouveaux animaux de compagnie (Nac). (...)