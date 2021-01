Les compagnies aériennes belges bientôt à l’arrêt ? ConjonctureAnalyse Raphaël Meulders

© BELGA

Les mois d’hiver sont particulièrement difficiles pour les compagnies aériennes du Vieux Continent. Avant même une éventuelle décision européenne (et belge attendue ce vendredi) d’interdire les voyages dits “non-essentiels” et donc touristiques, certains transporteurs aériens ont déjà drastiquement réduit la voilure. C’est le cas du néerlandais KLM qui a tout simplement décidé de suspendre tous ses vols long-courriers dès demain. Côté belge, Tui fly et Air Belgium pourraient devoir annuler tous leurs vols.