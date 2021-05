"On s’est battu. On a essayé par tous les moyens de pousser des amendements pour modifier le projet de loi, mais les aménagements apportés au texte originel ne sont pas suffisants. On craint vraiment les menaces des milieux criminels, de la mafia,…”, lance Bart Van Coile, président de l’institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ITAA).