Les fédérations de mobilité Febiac, Renta et Traxio vont s'unir au sein de "Mobia", annoncent-elles vendredi. "Cette coupole permettra aux trois fédérations d'élaborer, de communiquer et de défendre des positions communes, tout en développant une palette de services plus large pour les membres de chacune des trois organisations", expliquent-elles, soulignant qu'il s'agit bien d'une union et non d'une fusion, qui sera effective dimanche, journée symbolique de la Saint-Valentin.

L'attention portée à la durabilité sera le fil rouge de tous les projets, précisent encore les fédérations.

Stefan Delaet, président de Renta, présidera Mobia durant les deux premières années tandis que Philippe Dehennin et Didier Perwez, respectivement présidents de Febiac et de Traxio, en seront les vice-présidents. La présidence de Mobia changera tous les deux ans entre les trois fédérations.