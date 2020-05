Cette mesure vise à tenter de pallier la pénurie de main-d’œuvre dans les champs liée à la crise sanitaire.

Un arrêté de pouvoirs spéciaux, validé vendredi par le Conseil des ministres, permet désormais aux indépendants dont l’activité a dû cesser à cause de l’épidémie de coronavirus, de cumuler revenu de remplacement (le droit passerelle) et un travail salarié, sans plafond en termes de revenu, annonce le ministre fédéral des Indépendants et de l'Agriculture, Denis Ducarme (MR).



Cette mesure est une tentative de combler le manque de main-d’œuvre agricole saisonnière qui se fait cruellement sentir en Belgique et dans toute l'Europe, en raison des mesures de confinement. Environ 80% des travailleurs qui récoltent habituellement les fruits et les légumes en Belgique viennent en effet de l'étranger, principalement des pays de l'Est. Ils sont, pour beaucoup, coincés dans leur pays.



Selon les chiffres donnés par le cabinet du ministre Ducarme, seuls 8000 saisonniers étrangers sont actuellement présents en Belgique, au lieu des 15.000 dont les agriculteurs et maraîchers ont besoin en ce moment. Un besoin qui se montra même à 25.000 personnes dans le courant du mois de mai.

"Le rôle de nos agriculteurs est primordial pour éviter tout risque de pénurie alimentaire en cette période de confinement. Il était donc essentiel de prendre les mesures nécessaires afin que les récoltes aient lieu dans les meilleures conditions possibles. Cette mesure de cumul de revenus permettra de limiter le problème de main-d’œuvre dans les secteur agricole et horticole mais aussi, pour les indépendants qui le souhaitent, de retrouver une activité temporaire et d’augmenter leurs revenus", déclare Denis Ducarme.

Près de 400.000 indépendants ont introduit une demande de droit passerelle, dont l'indemnité se monte à près de 1300 euros par mois pour un isolé et à 1600 euros en cas de charge de famille. Les volontaires au travail saisonnier, s'ils conviennent car ce type d'activité nécessite rapidité, délicatesse et résistance physique, pourront donc y ajouter un complément de revenus.