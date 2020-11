Libre Eco week-end |

On aurait tort de limiter le thème des infrastructures aux routes, voies ferroviaires ou aéroports. Ce secteur couvre également les réseaux d’énergie, les énergies renouvelables, l’approvisionnement et l’assainissement de l’eau, les transports écologiques, l’économie circulaire, la rénovation et l’efficacité des immeubles. Ce segment bénéficie aujourd’hui de l’émergence de plusieurs facteurs favorables à son développement.