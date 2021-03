L'équipe de la Foire de Libramont a décidé, dans l'optique où l'édition 2021 de l'événement pourrait se tenir, de néanmoins reporter l'ouverture des inscriptions des exposants au 30 avril prochain, dans le contexte d'incertitude liée au Covid-19, a annoncé l'organisation de la Foire de Libramont dans une communication adressée notamment à ses exposants et partenaires. L'édition 2020 du grand rendez-vous agricole avait été annulée en raison du contexte sanitaire. L'édition 2021 de la Foire devrait se dérouler du 23 au 26 juillet sur le champ de foire à Libramont et ensuite, comme tous les 2 ans, par une déclinaison forestière (Demoforest) à Bertrix, les 27 et 28 juillet.

"Il va de soi que la pandémie, qui tarde à évoluer dans le bon sens, nous empêche d'envisager sereinement l'organisation de notre rendez-vous professionnel et convivial l'été prochain, d'autant qu'aujourd'hui, nous n'avons ni interdiction, ni autorisation de la part des instances officielles. Mais une chose est certaine : nous ne prendrons pas de risques", précise la Foire de Libramont, insistant sur le fait de devoir être "en mesure de garantir la sécurité de tous à l'aide de protocoles fiables" tout en assurant la viabilité économique de l'événement.

Les exposants sont prêts à venir

"A ce propos, nous sommes également conscients qu'une deuxième année sans la Foire serait à nouveau extrêmement difficile à vivre pour notre entreprise et pour le monde agricole en général", précise l'organisation de la Foire de Libramont.

Le report de l'ouverture des inscriptions au 30 avril, à une date où la campagne de vaccination devrait battre son plein, s'inscrit dans le contexte.

"A la suite d'événements 'test' prévus à la mi-avril, des protocoles organisationnels pourront aussi être affinés", souligne encore la Foire.

Un sondage a par ailleurs été réalisé auprès des exposants. La Foire indique que sur près de 500 réponses reçues, 72 % des sondés ont répondu positivement quant à leur intention de réserver un stand et ce, sans réserve. Près de 20 % ont exprimé un doute et conditionné leur participation aux mesures et restrictions éventuelles en vigueur.

Seulement 8 % des réponses ont été négatives.

En attirant environ 200 000 visiteurs en quatre jours, la Foire de Libramont est l'un des principaux événements en terme de fréquentation du pays. La précédente édition de Demoforest, en 2019, avait, elle, été l'occasion d'un nouveau record en ayant attiré 42 517 visiteurs sur deux jours en forêt de Bertrix.