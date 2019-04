Un Belge sur trois dépense régulièrement plus que prévu. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par la banque mobile N26.

Et parmi ceux qui éprouvent le plus de difficultés à gérer leur budget, les jeunes arrivent en tête. En effet, un quart des jeunes Belges (jusqu’à 34 ans) regrettent régulièrement un achat qu’ils ont effectué. Et pour les Belges âgés de 35 à 54 ans, cette part tombe à 15 %. Et elle n’est que de 10 % chez les plus de 55 ans. Des pourcentages qui sont légèrement plus élevés chez les femmes que chez les hommes (18 % contre 14 %). Des résultats qui ne surprennent pas Caroline Jeanmart, sociologue et directrice faisant fonction de l’Observatoire du crédit et de l’endettement.

