En décembre dernier, nous évoquions le triste sort des 11 superbes locomotives électriques bordeaux et jaune de la série 11 SNCB qui tractaient de 1985 à 2009 les trains internationaux entre Bruxelles et Amsterdam.

Cela faisait 7 ans que ces locomotives typiquement belges, construites à Nivelles par BN et ACEC n’étaient plus utilisées. D’abord abritées sous toit au sein de l’atelier couvert de Stockem (le fameux hangar dans lequel fut organisée une rave party lors du dernier réveillon de 2020), elles en avaient été éjectées depuis mars 2017 et étaient abandonnées en plein air au sein d’un ancien faisceau de voies.

Comme toujours, la lenteur de la machine administrative SNCB fit que le bénéfice d’une vente rapide de locomotives à peine hors service et encore entretenues ne put se concrétiser qu’après un labyrinthe d’actes administratifs tout aussi fastidieux qu’inutiles.

(...)