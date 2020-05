Des dizaines de milliers de travailleurs et d’indépendants seront à nouveau à pied d’œuvre dès ce lundi.

La phase 1b, synonyme de réouverture de nombreux commerces, sera cependant source de toutes les attentions. La sécurisation des lieux, pour la protection des consommateurs et des travailleurs, a fait l’objet de nombreuses réunions jusqu’à ce week-end. Partagé entre la peur d’une deuxième vague, et d’un nouveau lockdown, et la nécessité de rouvrir pour éviter d’alourdir encore la note sur les plans sanitaire et économique, cette phase sera scrutée avec minutie. D’autant qu’à l’étranger, en Allemagne notamment, le fait d’avoir lâché la bride a occasionné un retour de manivelle assez douloureux : le taux de contamination des personnes atteintes par le coronavirus en Allemagne est repassé au-dessus du seuil critique d’une autre personne, indiquait ainsi samedi l’institut de référence Robert Koch.

En clair, chaque personne atteinte en contamine désormais 1,10 autre. Le contrôle de la propagation du virus devient donc plus aléatoire…

En Belgique, la fédération du commerce, par la voix de son CEO Dominique Michel, assure que "les magasins sont prêts" et que toutes les mesures ont été prises pour que cette phase du déconfinement se passe au mieux. Outre une charte "de bonnes pratiques" mise sur pied par les partenaires sociaux pour accompagner les travailleurs, la réouverture progressive des magasins non alimentaires à partir de ce 11 mai a donné lieu à de nombreuses adaptations dans les commerces. Trois types de conditions, pour rappel, doivent être réunies : l’organisation du travail, l’accueil des clients et la limitation de l’accès aux magasins pour éviter qu’il y ait trop de monde en même temps. De la réussite de cette phase dépendra naturellement la poursuite - ou pas - du déconfinement, dont la prochaine étape est attendue le 18 mai avec la reprise de réunions privées et de l’enseignement, sous conditions.