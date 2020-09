Les offres d’emploi en recul de plus de 40 % Conjoncture Vincent Slits

Le nombre d'offres d'emplois est en fort recul par rapport à il y a un an, selon une étude réalisée par Indeed, le site d'offres d'emploi numéro en Belgique. La faute au Covid évidemment. Cependant, avec la réouverture de l'économie après le confinement, les offres d'emploi pour des flexi-jobs augmentent. Et le secteur des soins de santé recrute.