Ce jeudi soir à 22h à la Chambre, les députés ont mis fin à une bizarrerie vieille de plus de 35 ans. Elle a en effet voté l’abolition immédiate du coefficient de 0,69 (0,66 jusqu’en 2018) qui affecte les cotisations des indépendants pour le calcul de leur pension. Le coefficient sera donc de 1. “En clair, cela signifie que jusqu’à présent, quand un indépendant versait un euro pour sa pension, seuls 69 centimes étaient pris en compte. À l’arrivée à 65 ans, le montant versé est automatiquement 'écrasé' et dépassait rarement et de très peu le minimum garanti aux salariés”, explique l’Union des classes moyennes (UCM). L’existence de ce coefficient explique la pension moyenne soit de 935 euros pour un indépendant (1650 euros au maximum environ) et 1.374 euros pour un salarié ! (2450 euros au maximum).