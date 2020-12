Les perspectives économiques en Wallonie et en Flandre dégradées par Moody's Conjoncture Belga La Communauté française, la Wallonie et la Flandre ont vu leurs perspectives dégradées par l'agence Moody's, a fait savoir cette dernière vendredi soir.

© BELGA Le ministre wallon du Budget et des Finances, Jean-Luc Crucke, s'attendait à cette dégradation.