Même dans les pays avec lesquels des accords de libre-échange ont été conclus, les clients des entreprises belges paient encore régulièrement des droits de douane à l'importation sur les marchandises qu'ils achètent. Par conséquent, ils sont en fait plus chers qu'ils ne devraient l'être. Une perte de compétitivité de 132 millions d'euros, selon l'Agence du commerce extérieur.

Ce chiffre provient d'une étude que l'Agence a réalisée sur les exportations vers trente pays avec lesquels un accord de libre-échange a été conclu. Elle a examiné dans quelle mesure les entreprises exportatrices belges ont fait usage de ces accords en 2019.

"Si les accords de libre-échange avec les 30 pays avaient été pleinement utilisés, les entreprises belges auraient théoriquement pu éviter 569 millions d'euros de droits d'importation sur leurs produits, affirme Wouter Decoster de l'Agence pour le commerce extérieur, auteur de l'étude. Et la plupart des entreprises se servent de ces accords". Mais pas tous. Pour un certain nombre d'entre eux, le client étranger paie encore des droits de douane à l'importation, bien que cela ne soit plus vraiment nécessaire.

Fort impact sur l'export au Japon, en Corée du Sud et en Turquie

L'Agence du commerce extérieur parle de 132 millions d'euros de "compétitivité potentielle belge" qui sont perdus dans les trente pays. "En d'autres termes, les clients des entreprises belges paient 132 millions d'euros de droits de douane à l'importation, alors que, grâce aux accords de libre-échange en question, ils ne devraient pas le faire". Cela rend les produits belges moins attrayants en termes de coût qu'ils ne pourraient l'être".

L'étude analyse également où cette perte de compétitivité est la plus importante. Il s'avère que ce sont principalement des entreprises qui exportent au Japon, en Corée du Sud et en Turquie. "Ici, les clients des exportateurs belges paient encore 24 millions d'euros, 16 millions d'euros et 12 millions d'euros respectivement en droits de douane, alors qu'ils ne devraient pas". Les secteurs concernés sont les produits chimiques, les animaux et les produits d'origine animale.

Une enquête menée auprès de 372 entreprises exportatrices a également révélé que les PME, en particulier, font moins appel aux accords de libre-échange. Ils font principalement référence à un manque d'information. Un tiers des entreprises ont délibérément choisi de ne pas utiliser les accords. Ils disent que l'importateur ne leur demande pas de le faire ou qu'ils ont peur des problèmes que peuvent causer les formalités et les contrôles supplémentaires.

Parmi les entreprises qui utilisent les accords de libre-échange, deux sur trois considèrent qu'il s'agit d'un avantage concurrentiel décisif dans leur stratégie d'exportation. Une entreprise sur cinq envisagerait même de renoncer à exporter vers le pays en question sans accord de libre-échange.