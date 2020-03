Le handicap salarial par rapport aux pays voisins a été surestimé de 1 %, dit le Conseil central de l’économie.

Voilà qui va donner des arguments aux organisations syndicales pour les prochaines négociations salariales interprofessionnelles. Dans un rapport publié jeudi, le Conseil central de l’économie, composé paritairement de représentants des syndicats et des employeurs, constate que la marge fixée pour des augmentations de salaires durant les années 2019 et 2020 était supérieure à celle qui a été retenue lors des calculs réalisés en 2018.

La norme salariale qui avait été fixée à la suite des discussions entre patrons et syndicats était de 1,1 %. Ce qui signifiait que les différents secteurs économiques et les entreprises pouvaient négocier des augmentations de salaire ne dépassant pas 1,1 % sur la période 2019-2020.

Or, il apparaît aujourd’hui que cette hausse des salaires n’aurait pas dû être limitée à 1,1 %, mais bien à 2 %. Pourquoi ? Parce que le handicap salarial de la Belgique par rapport aux pays voisins, c’est-à-dire la différence entre le coût du travail en Belgique et la moyenne de ce coût en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, n’était pas de 0,9 %, mais qu’il était inexistant. L’erreur étant venue d’une surestimation des coûts salariaux horaires en Belgique. En d’autres mots, il n’y avait pas de handicap salarial à corriger.

Revoir la loi

A la suite de la publication de ce rapport, le front commun syndical souligne que, "même avec la méthode de calcul discutable de la loi sur la formation des salaires de 1996 modifiée en 2017, le coût salarial horaire en Belgique a évolué moins vite que dans les pays voisins (Allemagne, France, Pays-Bas)". Pour les syndicats, "l’écart mesurant l’évolution salariale horaire officielle depuis 1996 s’élèvera à 1 % en faveur de la Belgique, fin 2020". Et si on tient "compte des subsides salariaux et du taux des cotisations patronales réels, le rapport indique un avantage de 4.7 % pour la Belgique". Bref, des arguments à faire valoir pour les syndicats lorsqu’ils exigeront des augmentations de salaires pour 2021 et 2022.