La Belgique figure en bas de classement dans la comparaison effectuée par la Confédération européenne des syndicats.

La Belgique est l’un des pays européens où l’évolution des salaires entre 2010 et 2019 a été la moins favorable aux travailleurs. Selon une étude de la Confédération européenne des syndicats (CES), le salaire moyen a été quasiment gelé en Belgique durant cette période, avec une hausse de 1,5 %. Les Belges ne sont pas les plus à plaindre, surtout si on les compare aux Grecs, qui ont perdu 15 % de leurs revenus, mais la majorité des pays, dont nos voisins allemands et français, ont connu des hausses plus importantes.

Pour établir ce comparatif, la CES a analysé les données AMECO compilées par la Commission européenne. Elle a observé, pour chacun des 28 pays de l’Union (c’était avant le Brexit), l’évolution du paquet salarial moyen (techniquement appelé "rémunération réelle par salarié", c’est-à-dire la rémunération, les charges sociales de l’employeur et les avantages supplémentaires par salarié, après ajustement pour l’inflation).

Outre la Grèce (-15 %), cinq pays ont vu le salaire moyen diminuer en dix ans : Chypre (-7 %), la Croatie (-5 %), l’Espagne (-4 %), le Portugal (-4 %) et l’Italie (-2 %). La CES constate en outre que "le paquet salarial moyen a été quasiment gelé dans trois pays affichant des augmentations proches de zéro" : la Finlande (+0,1 %), la Belgique (+1,5 %) et les Pays-Bas (+1,5 %). Pour Esther Lynch, la secrétaire générale adjointe de la CES, "les dirigeants européens se plaisent à vanter la soi-disant reprise mais la crise n’est pas terminée pour des millions de travailleurs dans de nombreux pays européens". Elle ajoute : "L’UE doit en faire bien plus pour favoriser les augmentations salariales et une hausse du salaire minimum et soutenir une négociation collective plus forte dans presque tous les États membres de l’UE".

Dix ans de modération salariale

Concernant la Belgique, cette stagnation du salaire moyen n’est pas surprenante. Depuis 2009, justement, les gouvernements successifs ont imposé aux interlocuteurs sociaux de modérer les augmentations de salaire, afin de réduire le handicap salarial par rapport à l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, et ainsi favoriser la compétitivité des entreprises belges.

Alors que, jusqu’en 2008, des normes salariales de 4,5 à 7 % (d’augmentation sur deux ans) étaient la coutume dans notre pays, la modération salariale a prévalu par la suite. En 2009-2010, l’augmentation ne pouvait dépasser 250 euros net. En 2011-2012, elle était de maximum 0,3 %. En 2013-2014, il n’y eut aucune hausse autorisée (0,0 %). En 2015-2016, c’était +0,8 % maximum. En 2017-2018, + 1,1 % et, en 2019-2020, + 1,1 % également.

Certes, cette pression sur les salaires a été tempérée par le maintien des augmentations barémiques (en fonction de l’ancienneté) et de l’indexation (adaptation au coût de la vie, hormis lors du saut d’index décidé par le gouvernement Michel en 2015, qui a privé les travailleurs d’une augmentation de 2 %). Mais au bout du compte, les salaires n’ont donc que très modérément augmenté. Ce qui était bien le but recherché par les majorités qui se sont succédé.