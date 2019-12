Conjoncture Les scolytes qui attaquent la forêt wallonne font chuter dramatiquement le prix du bois Isabelle Lemaire

La crise des scolytes en Wallonie n’en finit pas de plomber la filière bois. Ce petit insecte ravageur qui s’attaque aux épicéas, creuse des trous dans le bois, le teinte de bleu et en déprécie donc la valeur marchande, a envahi les forêts du sud du pays il y a deux ans. L’Office économique wallon du bois (OEWB) a publié il y a quelques jours son baromètre annuel et l’ampleur des répercussions de l’épidémie y apparaît on ne peut plus clairement.