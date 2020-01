Le FMI s’émeut du lien étroit entre l’endettement public et la survenance de crises financières. Les taux bas ne doivent pas inciter à la dépense publique, dit le FMI

L’endettement public. Depuis la crise des dettes souveraines de 2010-2011, les finances publiques sont particulièrement auscultées. C’est que la dette publique, partout dans le monde, est devenue particulièrement élevée.

Le Fonds Monétaire International (FMI), par le rôle d’investisseur de dernier ressort qu’il joue sur le plan international, s’intéresse forcément de près à cette question. Or, d’après ses données, dans le monde, les dettes – publiques et privées – suivent une courbe résolument ascendante. Entre la mi-avril 2018 et la fin décembre 2019, l’endettement dans le monde a grimpé de 164 000 milliards de dollars à 188 000 milliards de dollars. Près de 40 % de cette dette est publique : environ 75 000 milliards de dollars.